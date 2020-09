BioNTech-Aktie: Wie werden die Anleger darauf reagieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Bei BioNTech geht es derzeit heiß her. Das Unternehmen arbeitet fieberhaft an einem Corona-Impfstoff und stellt gleichzeitig schon jetzt die Weichen für die Massenproduktion. Sofern bei den derzeit laufenden Studien alles gutgeht, soll noch im Oktober die Zulassung beantragt werden. Im besten Fall könnten noch in diesem Jahr die ersten Impfstoffdosen vom Band laufen. Laut BioNTech-Chef Sahin wäre man bereit, schon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung