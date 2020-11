BioNTech Aktie: Wie schnell geht es?

Wie schnell geht es nun mit einem Covid-19-Impfstoff? Bekanntlich sind BioNTech und Pfizer Inc. mit ihrem Impfkandidaten („BNT162b2“) in der Phase 3. Die beiden setzen auf die sogenannte mRN A-Technik. Das ist natürlich soweit inzwischen an der Börse allgemein bekannt. Die Frage ist, wie stark dies im Kurs Berücksichtigung finden sollte. Und hier besteht nicht nur im Hinblick auf den möglichen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung