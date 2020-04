BioNTech-Aktie: Wie realistisch ist eine weitere Kurssteigerung?

Die BioNTech Aktie ist in aller Munde und es könnte zu einer echten Blockbuster-Story kommen. Doch zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nichts fix, denn BioNTech forscht erst an einer Medikation gegen das neue Corona-Virus. In der letzten Woche hatten ein paar überambitionierte Anleger den Kurs regelrecht explodieren lassen. Der Kurs stieg teilweise in den dreistelligen Bereich an.

