BioNTech Aktie: Wie ist der Rücksetzer zu bewerten?

BioNTech Aktie: Übergeordnet befindet sich dieses Wertpapier im Aufwind. So wurde die Widerstandszone um 60,00 Euro nach oben durchstoßen. Das ist grundsätzlich als sehr positiv zu werten und hat weitere Kursanstiege aktiviert. In den letzten Handelstagen kam es allerdings zu einem Rücksetzer in die zuvor durchbrochene Widerstandszone. Diese fungiert nun als Unterstützung und sollte BioNTech halten. Idealerweise finden die Bullen ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung