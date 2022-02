BioNTech-Aktie: Was ist denn jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Sehr viele Werte, die von der Corona-Pandemie profitieren konnten, sahen sich in den vergangenen Monaten von Gewinnmitnahmen nach unten gedrückt. So auch die BioNTech-Aktie. Die Euphorie und durchaus auch kleine Blase in den Corona-Werten platzte.

Denn sowohl die teils hohen Impfquoten in einigen Ländern als auch die Rücknahme der Corona-Beschränkungen lassen auf eine geringere Nachfrage ab 2023 für die Corona-Impfstoffe schließen. BioNTech ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



