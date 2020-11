BioNTech Aktie – Was ist jetzt zu beachten?!

Mit einem kräftigen Satz nach oben reagierte die BioNTech-Aktie auf die gestrige Meldung! Pfizer und BioNTech sehen sich auf gutem Weg für eine Notfallzulassung ihres Covid19-Impfstoffs BNT162b! So will BioNTech einen sogenannten Sicherheitsmeilenstein in der dritten Novemberwoche erreichen! Diese wäre dann ein wesentlicher weiterer Faktor für eine Zulassung! Die Anleger kauften den Wert! Mit einem Plus von 13,91 Prozent konnte sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



