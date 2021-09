BioNTech-Aktie: Was ist davon zu halten?

Die Korrektur bei der BioNTech-Aktie scheint immer mehr an Fahrt aufzunehmen. Am Freitag ging es mit dem Papier um über zwei Prozent in die Tiefe, auf Wochensicht liegen die Verluste bei rund 9,1 Prozent. Vor etwa vier Wochen kratzten die Bullen noch an der 400-Euro-Marke, geblieben sind davon zum Wochenende nur noch 273 Euro.

