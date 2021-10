BioNTech-Aktie: Was ist da los?

BioNTech hat in den vergangenen Tagen die Hoffnungsvollen unter den Börsianern etwas enttäuscht. Die Konkurrenz von Moderna und CureVac patzt, BioNTech dagegen bewegt sich nicht von der Stelle. Auch am Mittwoch ging es nur minimal verändert in die Mittagspause.

BioNTech: Kaum Bewegung

Es fällt zudem auf, dass das Handelsvolumen im Vergleich zu den vorhergehenden Tagen im Oktober vergleichsweise nachgelassen hat. Dementsprechend scheint zunächst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung