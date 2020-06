BioNTech Aktie: Was für ein Impuls!

Die Welt wartet sehnsüchtig auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Und neben anderen Unternehmen ist BioNTech dran, forscht zusammen mit Partnern an gleich vier Impfstoffkandidaten, die sich bereits in einer klinischen Phase-1/2-Studie befinden. Einen Impuls für die Aktie von BioNTech darf man erwarten, wenn demnächst erste Zwischenergebnisse aus den Testreihen vorliegen, so oder so. Dass die Aktie des Mainzer Unternehmens am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



