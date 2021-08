BioNTech-Aktie: Warum BioNTech kein One-Hit-Wonder bleiben wird!

Die Aktie des Biotech-Unternehmens BioNTech kennt kein Halten mehr. Mit der Präsentation der Quartalszahlen am gestrigen Tag hob der Kurs erneut ab. In den vergangenen 12 Monaten verfünffachte sich der Wert des Kurses, was die 50 %-igen Anteilseigner Andreas und Thomas Strüngmann zu den reichsten Deutschen macht.

Aufgrund der hohen Forschung- und Entwicklungskosten vermeldeten die Mainzer im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung