BioNTech-Aktie: Das Warten geht weiter!

Nicht nur die Anleger setzen derzeit große Hoffnungen in den Pharma-Konzern BioNTech. Das Unternehmen arbeitet seit Monaten sehr öffentlichkeitswirksam an einem Impfstoff gegen das Coronavirus Sars-CoV-2. Jede noch so kleine Meldung reicht aus, um die Märkte regelrecht auf den Kopf zu stellen. Insgesamt hat Corona dem Aktienkurs sehr auf die Sprünge geholfen, obwohl die Kurse zuletzt eine recht deutliche Korrektur verkraften ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung