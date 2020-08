BioNTech-Aktie – Warnsignal ja, Verkaufssignal nein! Zahlen Mitte August!

So richtig kommen die BioNTech-Aktien nicht in Fahrt! Trotz der jüngsten positiven Meldungen, so der Order von 120 Millionen Impfstoffdosen aus Japan. Derzeit bringt das die Anleger nicht mehr aus der Ruhe! Scheinbar alles eingepreist im Kurs. Auch die Anhebung des Kursziels von Berenberg für die Aktien des Biotech-Unternehmens von 40 auf 98$ fand keinen Niederschlag im Aktienkurs. Dieses Marktverhalten kann ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung