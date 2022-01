BioNTech-Aktie: Wann kommt die Trendwende?

Zu Wochenbeginn startete die BioNTech-Aktie zunächst mit einem Plus von rund sechs Prozent und fiel im Laufe der Woche wieder um mehr als zehn Prozent auf den heutigen Schlusskurs von 172,90 Euro. Ein Aufwärtstrend ist seit mehreren Wochen nicht mehr zu erkennen. Der Abwärtstrend hält an. Seit Ende November hat die BioNTech-Aktie fast 50 Prozent an Wert verloren.

Angepasste Impfstoffversion

BioNTech hat zusammen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung