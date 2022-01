BioNTech-Aktie: Wann hört das auf?

Die BioNTech-Aktie unter Dauerbeschuss. Erholungen intraday wurden in den vergangenen Wochen seit Ende November verkauft. Selbst ein Abwärtstrendkanal wurde nach unten verlassen. In der Regel ist dies nochmals ein negatives Signal. Die Verkaufspanik nimmt dann zu.

In den letzten Handelstagen verringert sich jedoch die Abwärtsdynamik. So bildete sich erst am Mittwoch, dem 19. Januar ein sogenannter “Inverted Hammer”. Eine kleine Kerze mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



