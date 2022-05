BioNTech-Aktie: Wahnsinniger Ausblick!

BioNTech konnte mit einem Plus in Höhe von 1,3 % die Handelswoche eröffnen. Nach einem Abschlag von zuvor -2,2 % in der Vorwoche ist dies ein guter Start, der allerdings die Tendenz insgesamt noch nicht entscheidend verbessert hat. Die Notierungen sind binnen eines Monats um etwa -15,5 % nach unten gerutscht. Die Stimmung rund um BioNTech und die Impfungen gegen… Hier weiterlesen