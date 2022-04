BioNTech-Aktie: Vorerst kein Grund zur Sorge!

Die BioNTech-Aktie hat in dieser Woche weiter an Boden verloren. Im Laufe der Woche verlor die BioNTech-Aktie fast zehn Prozent. Mit dieser Entwicklung setzt sich der seit Anfang des Monats laufende Abwärtstrend fort, wobei sich der Verlust in den letzten vier Wochen auf rund 25 Prozent beläuft. Die Nachfrage nach BioNTechs Impfstoff Comirnaty ist derzeit rückläufig, da die Impfbereitschaft allgemein… Hier weiterlesen