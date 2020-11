BioNTech Aktie – Volle Kassen!

Anleger setzen weiterhin auf BioNTech! Eigentlich auch kein Wunder! Denn die jüngsten Meldungen stimmen alle zuversichtlich! So will Großbritannien schon in Kürze eine Zulassung freigeben – so eine Meldung der “Financial Times”! Auch in den USA läuft der Prozess der Notfallzulassung. Am 20. November haben Pfizer und BioNTech ihre Antrag an die US-amerikanische Aufsichtsbehörde FDA gesendet. Am 25. November meldete das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



