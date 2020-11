BioNTech Aktie – Viel zu teuer und umständlich!

Die Anleger trauen sich nicht so richtig! Die BioNTech-Aktie ohne Anschlusskäufe! Der Wert ging in der abgelaufenen Handelswoche mit 92 US-Dollar aus dem Handel. Die Umsätze dabei sehr niedrig. Schon in den letzten Handelstagen ging die Handelsbereitschaft zurück! Scheinbar sind die guten Nachrichten im Kurs des Mainzer Biotech-Unternehmens eingepreist. Die Anleger warten nun auf echte Fortschritte im Zulassungsprozess für den Impfstoff ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung