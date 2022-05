BioNTech-Aktie: Der Untergang?

BioNTech hat am Donnerstag erneut massiv enttäuscht. An den Aktienmärkten ging es für den bekannten Impfstofftitel gleich um -4 % abwärts. Damit rutschen die Kurse in einem stärkeren Maß als zahlreiche Vergleichstitel. Was ist los in Mainz? BioNTech: Wohin geht die Reise nun? BioNTech musste am Donnerstag Kursverluste in Richtung von weniger als 140 Euro hinnehmen. Das ist ein erstes… Hier weiterlesen