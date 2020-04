BioNTech Aktie: Unglaubliches Kursziel!

Unglaublich, was BioNTech am Donnerstag wieder erlebte. Der Wert legte in einem recht schwachen Marktumfeld ein Plus in Höhe von gut 5 % hin. Das wiederum bedeutet, die Aktie hat den Weg nach oben entscheidend angetreten. Der Wettlauf um ein enormes Kursziel hat begonnen.

Wichtig: Jetzt angreifen

BioNTech hat im Grunde zwei Möglichkeiten: Der Konzern kann im Kampf um die Entwicklung von Impfstoffen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung