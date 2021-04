BioNTech-Aktie: Überragender Sprint!

Nachdem es um BioNTech in letzter Zeit kurz etwas ruhiger geworden ist, scheinen die Mainzer nun wieder aufs Gas zu drücken. Vor allem an der Börse geht es für den Titel seit Ende des vergangenen Monats wieder deutlich aufwärts. In den drei zurückliegenden Wochen verteuerte sich der Anteilsschein bereits um mehr als 48%. Solch eine Rallye war dem Pharmaunternehmen davor zuletzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung