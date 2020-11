BioNTech Aktie: UNFASSBAR!

Unfassbar, welche Kursentwicklung BioNTech nun nimmt. Die Aktie könnte jetzt, Anfang November, bereits durchstarten. Alle Voraussetzungen für eine gigantische Aufwärtsdynamik sind sichtbar. Indes: Der Wert ist am Donnerstag nach der Wahl in den USA noch relativ verhalten geblieben. Dennoch: Schon in wenigen Tagen kann eine regelrechte Kursexplosion einsetzen.

Der Termin

Entscheidend ist die Frage, wann der Impfstoff gegen das Corona-Virus zugelassen wird –



