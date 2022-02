BioNTech-Aktie: Ein Tropfen auf den heißen Stein!

Eine Impfstoff-Fabrik aus Containern: So will BioNTech die Versorgung mit Corona-Vakzinen in Afrika verbessern. Das hat der Wirkstoff-Hersteller am Mittwoch bei einem Spitzentreffen mit Politikern an seinem Standort in Marburg bekannt gegeben.

Zusammen mit Partnern-Firmen aus Ghana, Ruanda und dem Senegal plant das Unternehmen auf diese Weise 50 Millionen Dosen im Jahr herzustellen. Die schlüsselfertigen „BioNTainer" wollen die Mainzer zunächst selbst betreiben,



