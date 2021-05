BioNTech-Aktie: Tatsächlich hochwirksam!

Die Aktie von BioNTech hat am Donnerstag einen ordentlichen Sprung gemacht. Im Handel in FRankfurt ging es mit den Papieren des Biotech-Unternehmens um mehr als sechs Prozent aufwärts auf 166 Euro. Am Freitag im frühen Handel konnte die BioNTech-Aktie zunächst weiter zulegen auf 168 Euro. Der neu unterzeichnete Vertrag mit der EU über weitere 1,8 Milliarden Corona-Impfstoffdosen war für die Performance ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



