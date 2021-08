BioNTech-Aktie: Tag der Wahrheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von BioNTech ist freundlich in die erste Handelsstunde am Montag in Frankfurt gestartet. Um knapp zwei Prozent ging es mit den Papieren des Mainzer Biotech-Unternehmens auf 336 Euro nach oben. Damit hat die BioNTech-Aktie den kleinen Rücksetzer vom Freitag, als kurzzeitig nur noch 313 Euro auf dem Kurszettel standen, wieder mehr als ausgeglichen. Das Monatsplus liegt aktuell bei rund ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung