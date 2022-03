BioNTech-Aktie: Die Suche nach dem Heilsbringer!

Dass der Corona-Impfstoff nicht das einzige Asset im Portfolio von BioNTech ist, hatte Firmenchef Ugur Sahin immer wieder betont. Jetzt hat der Wissenschaftler den nächsten großen Schritt seiner Erfolgsstory in die Wege geleitet. Im Mittelpunkt: die Krebsbekämpfung.

Wie das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) am Dienstag mitteilte, baut Sahin am Helmholtz-Institut „HI-TRON“ in Mainz derzeit eine wissenschaftliche Abteilung für mRNA-basierte Krebsimmuntherapie auf.

