BioNTech-Aktie: Stellt das alles auf den Kopf?

Es scheint fast egal zu sein, was BioNTech ankündigt oder beabsichtigt zu tun: Quasi jede Meldung nimmt die Börse mit Wohlwollen zur Kenntnis und schickt die BioNTech-Aktie immer weiter in höchste Höhen. Auch am Montagvormittag hat es ganz danach ausgesehen. Denn laut Finanzportal „finanzen.net“ gehörte die BioNTech-Aktie am Vormittag aktuell zu den erfolgreicheren des Tages.

Dabei hat die BioNTech-Aktie erst kürzlich ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung