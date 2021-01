BioNTech Aktie: Startet nun die nächste Kursrakete?

In der zweiten Dezemberhälfte korrigierte die BioNTech-Aktie kräftig nach unten und erreichte am Silvestertag ein Tief bei 80,59 USD. Die Abschläge gegenüber dem Dezember-Hoch von 130,89 USD beliefen sich demnach auf fast 40 Prozent. Nach der Jahreswende konnte die Aktie aber wieder Schwung aufnehmen und schaffte wenig später den Sprung über die 50-Tage-Linie (EMA50) und die 100-USD-Marke. In den letzten beiden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



