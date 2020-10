BioNTech-Aktie – Starke Leistung!

Die Bullen haben es geschafft! Die BioNTech-Aktie konnte zum Wochenschluss das Septemberhoch überwinden. Damit liegt nun per Definition seit rund einem Monat ein sehr kurzfristiger Aufwärtstrend vor. Zudem konnte die 50-Tage-Linie geknackt werden. Das ist erst einmal positiv. So zeigt der Kursverlauf der BioNTech-Aktie doch an, dass die Anleger Vertrauen in den Wert haben und auf eine hoffnungsvolle Zukunft setzen! Durchaus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



