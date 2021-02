BioNTech-Aktie: Stabiler Kursanstieg!

Die BioNTech-Aktie bewegt sich langsam, aber stetig in die Höhe. In der Vier-Wochen-Betrachtung verzeichnet der Titel des Corona-Impfstoffherstellers ein Plus von 20 Prozent und kratzt am Dienstag bereits an der 100-Euro-Marke.

Die User des Finanztrends-Forums warten darauf, dass der Widerstand bei 100 Euro bricht und sehen für den Kurs des Pharma-Unternehmens noch erhebliches Anstiegspotenzial. Ein kurzes Stimmungsbild aus dem Forum:

Wann fällt die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!