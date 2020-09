BioNTech-Aktie – Stabile Verfassung!

Die BioNTech-Aktie ist aus charttechnischer Sicht angeschlagen! So wurde Ende August ein Aufwärtstrendkanal nach unten verlassen. Zudem notiert der Kurs des Biotech-Unternehmens, welches als einer der Favoriten gilt in der Entwicklung eines Covid19-Impfstoffs, seit Break der Aufwärtstrendlinie unter der 50-Tage-Linie! Grundsätzlich bestünde so bei neuen Tiefs im September das Risiko in Richtung der 200-Tage-Linie zu rutschen, die gegenwärtig bei 49,3 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



