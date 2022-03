BioNTech-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) sind die Neuinfektionen auf einem Höchststand. So meldeten die Gesundheitsämter 297.845 Neuinfektionen in 24 Stunden. Damit ist die 7-Tage-Inzidenz bei 1.706 zu finden. Das ist ebenfalls ein Höchststand. Es scheint so, als würde noch mehr von dem „Stoff“ benötigt werden. In diesem Artikel soll jetzt geklärt werden, ob es sich lohnt, die BioNTech-Aktie jetzt zu kaufen.

Um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung