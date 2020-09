BioNTech-Aktie: So schnell kann es gehen!

Noch vor etwa einem Jahr war der Name BioNTech den wenigsten an der Börse ein Begriff. Das Unternehmen dümpelte so vor sich hin, ohne je für nennenswerte Aufmerksamkeit zu sorgen. Seit der Corona-Pandemie hat sich das schlagartig geändert. Schon früh begann der Mainzer Konzern mit der Entwicklung eines Impfstoffes und freut sich heute über einen ansehnlichen Vorsprung im Vergleich zu den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung