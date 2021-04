BioNTech-Aktie: So ist es schön!

BioNTech – die 170 EUR Marke im Fokus!

Zu einem hervorragenden Ausbruch kam es bei der BioNTech-Aktie. So bildete sich bereits seit März 2020 eine steigende Dreiecksformation. Die Oberkante ist bei der glatten 100,00 EUR Marke zu finden. Nach langem Hin und Her haben es die Bullen geschafft und einen Ausbruch bewerkstelligt. Derzeit ist ein fulminanter Anstieg von BioNTech in Richtung der