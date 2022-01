BioNTech-Aktie: Der Sell off geht weiter!

In einem von Zinssorgen geprägten Gesamtmarkt geht es für die BioNTech-Aktie am Dienstag krachend in die Tiefe. Das Papier hatte den Handel bereits mit einem Abwärts-Gap eröffnet und sinkt im Tagesverlauf mit 168,18 Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai 2021. Die Abschläge gegenüber dem im August markierten Rekordhoch von 464 Dollar belaufen sich inzwischen auf mehr als 63 Prozent. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



