BioNTech-Aktie: Schwächer als erwartet?

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach scheint keinen Schlaf zu kennen. In den späten Nachtstunden am Mittwoch twitterte er noch über aktuelle Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie. Anleger von BioNTech dürfte dabei besonders ein Tweet rund um neue Ergebnisse einer Studie in Israel ins Auge gefallen sein. Demnach wird dem Vakzin des Mainzer Impfstoffentwicklers nach der ersten Dosis bescheinigt, schwere Verläufe um 62 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!