BioNTech Aktie: Schneller Impfstoff-Nachschub gefordert!

Gerade erst hat das Impfen gegen das Corona-Virus in der EU begonnen, schon hagelt es massiv Kritik an der Bundesregierung. Die Vorwürfe: Der Nachschub an Impfdosen komme zu langsam, zu spärlich. Auch habe die Politik bei der Bestellung zu lange gewartet, heißt es mit Blick auf die geringe Impfquote hierzulande.

In Israel wurden bereits am 9. Dezember die ersten Dosen von BioNTech/Pfizer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung