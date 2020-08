BioNTech Aktie: Schlimm!

BioNTech verwirrt die Börsen. Das Unternehmen, das als einer der Hoffnungsträger in der Entwicklung des Corona-Impfstoffs gilt, wird in den kommenden Wochen zittern müssen. Schlimm: Inzwischen wächst die Konkurrenz. Ungefähr 30 Impfstoffe sollen in der vielversprechenden letzten Studien-Phase III sein. BioNTech hat auf der anderen Seite allerdings kürzlich auch recht positive Zwischenergebnisse der Phase mitgeteilt. Demnach ist offenbar die Bildung von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung