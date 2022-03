BioNTech-Aktie: Schauen Sie rein!

Überblick

BioNTech SE – ADR (NASDAQ:BNTX) Aktien handeln um 14,8% höher bei $155,65. Die Stärke ist möglicherweise auf einen Anstieg der COVID-19-Fälle in China zurückzuführen, was die Stimmung im Impfstoffsektor verbessern könnte.

Ein sprunghafter Anstieg der COVID-19-Fälle hat auch dazu geführt, dass einige Geschäftsaktivitäten in ganz China eingestellt wurden, was wiederum die Aktien mehrerer chinesischer Unternehmen in dieser Sitzung nach unten schickte.

