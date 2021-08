BioNTech-Aktie: Prüft Ruanda und Senegal für die Produktion von Impfstoffen!

(NASDAQ:BNTX) prüft den Bau von Produktionsstätten für Malaria- und Tuberkuloseimpfstoffe in Ruanda und Senegal. Das Unternehmen erklärte, dass künftige Malaria- und Tuberkuloseimpfstoffe auf der so genannten Boten-RNA-Technologie basieren würden, die in seinem COVID-19-Impfstoff verwendet wird. BioNTech machte keine Angaben dazu, wann die Produktion voraussichtlich anlaufen wird. Im Juli teilte das Unternehmen mit, dass es einen Impfstoff gegen die durch Mücken ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!