BioNTech-Aktie: Nur noch schlechte Nachrichten!

Seit knapp zwei Monaten ist die BioNTech-Aktie nun schon im Sinkflug. Notierte die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens Ende November noch bei knapp über 320 Euro, ist sie inzwischen auf 145 Euro gesunken – ein Minus von über 50 Prozent in so kurzer Zeit! Und ein Ende der Abwärtsbewegung ist derzeit nicht in Sicht. Werden bald alle Gewinne des vergangenen Jahres wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung