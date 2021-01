BioNTech Aktie: Nur eine kleine Verschnaufpause?

Papiere des Impfstoffherstellers BioNTech büßten am Dienstag an der US-Technologiebörse Nasdaq 3,2 Prozent ein. Und auch an den deutschen Handelsplätzen färbten sich die Kurse rot.

Zuvor war die Aktie tagelang wieder deutlich nach oben geklettert. Auf Wochensicht steht ein Plus von mehr als 25 Prozent. Offenbar gab es jetzt Gewinnmitnahmen, zahlreiche Anleger dürften nach den jüngsten Kursgewinnen einfach mal Kasse gemacht haben.

