BioNTech Aktie: Neues Kursziel!

BioNTech hat in den vergangenen Tagen in Deutschland viel Staub aufgewirbelt. Das Unternehmen ist in der Lage, den Impfstoff ggf. kurz nach Weihnachten bei uns bereits anwenden zu lassen. In Großbritannien und in den USA wird derzeit ebenfalls der Corona-Impfstoff schon verabreicht. Die große Frage lautet aktuell: Wo liegt das neue Kursziel? Denn der Markt bewegt sich vergleichsweise spärlich, so die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung