BioNTech-Aktie: Neuer Wirkstoff bald in der Pipeline?

BioNTech ruht sich nicht auf dem Gewonnenen aus, sondern plant nun gleich den nächsten Coup. Das Unternehmen teilte mit, dass man an einem Malaria-Impfstoff arbeite und diesen in Afrika produzieren will. Die dafür notwendigen klinischen Studien sollen Ende 2022 starten. Mit einer Zulassung ist also in nächster Zeit nicht zu rechnen.

