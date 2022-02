BioNTech-Aktie: Nebenwirkungen? Bei uns doch nicht!

Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech reagierte in einem Brief und einer weiteren Stellungnahme an BioNTech-Chef Ugur Sahin auf die Aussage von fünf Chemikern, die Zweifel an dem Corona-Impfstoff geäußert hatten. Das Unternehmen hat in erster Instanz auf mehrere Fragen geantwortet. Zu den Zusatzstoffen ALC-0159 und ALC-0315 schreiben die Forscher nun, dass die EMA-Zulassungsstelle im Rahmen der bedingten Zulassung des Covid-19-Impfstoffs besondere Auflagen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung