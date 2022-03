BioNTech-Aktie: Der Mittwoch wird spannend

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Corona und kein Ende? Erst jüngst konnte die BioNTech-Aktie von einer neuen Corona-Welle profitieren – von einer Corona-Welle in China. Die Hoffnung der Käufer hierbei, dass sich der Impfstoff von BioNTech nun auch in China durchsetzt. Weiterhin stützt die Stimmung die Anpassung des bisherigen Impfstoffs an die neue Virusmutation Omikron.

Doch bislang fehlen dem Wert echte Impulse. Die Hoffnung auf ein gutes ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung