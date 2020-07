BioNTech-Aktie – MACD kurz vor Verkaufssignal!

Ganz klar: Hier wurden an der Marke von 100$ Gewinne mitgenommen! Die Anleger machten Kasse bei den jüngsten guten Nachrichten von BioNTech! Die Mehrheit der Börsianer scheint sich hier an die Regel gehalten zu haben: „Im Zweifel für das Depot entscheiden!“ UND: „sell on good news“! Denn die BioNTech-Aktie wurde von den Bestellungen der USA – und zuvor von Großbritannien – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung