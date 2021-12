BioNTech-Aktie: Der Kursverfall geht weiter!

Ein weiteres Mal mussten die Anleger bei der BioNTech-Aktie am Mittwoch spürbare Verluste hinnehmen. Zeitweise kratzte das Papier erstmals seit Anfang November wieder an der 200-Euro-Marke, konnte sich im späten Handel aber immerhin noch auf 211,20 Euro retten. Damit bleibt immer noch ein Minus von 3,7 Prozent an nur einem Tag zu beklagen.

Sämtliche durch Omikron bedingte Kurssteigerungen haben sich damit mehr



