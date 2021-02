BioNTech-Aktie: Kursaufschwung steht nichts im Wege!

Jetzt scheint es endlich rund zu laufen. Nach den zuletzt etwas holprig geratenen Tagen an der Börse, greift BioNTech auch mit seiner Aktie wieder an. Dabei hat das Mainzer Biotechunternehmen fest die 100€-Marke im Blick. Angesichts der erfreulichen Entwicklungen im vergangenen Monat dürfte es nicht mehr lange dauern, bis diese Grenze geknackt wird. In diesem Falle wäre auch das All-Time-High aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung