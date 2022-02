BioNTech-Aktie: Krise!

BioNTech steckt an den Aktienbörsen mittlerweile in einer tiefen Krise. Dies ist kaum noch zu übersehen, so die Auffassung von Analysten. Der Titel hat dabei am Montag einen weiteren Rücksetzer hinnehmen müssen. Die Notierungen fielen um mehr als -3,5 %. Damit ist die Aktie aus Sicht der Analysten in einem noch stärkeren Rückzugsgefecht als ohnehin seit Monaten.

BioNTech: Wie weit noch?

